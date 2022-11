St. Martin hat am Freitag den Namenstag des Dorfpatrons wieder in traditioneller Weise mit einer Prozession durch das historische Zentrum gefeiert. Die Martinus-Statue ist um 9.45 Uhr im Weingut Alfons Ziegler abgeholt, und von dort zur Kirche getragen worden. Im Anschluss an das Festamt wurde sie an das Weingut Aloisiushof übergeben, wo sie nun ein Jahr lang bleibt. Ortsbürgermeister Timo Glaser zeigte sich zufrieden mit dem Besucheraufkommen, wenngleich es nicht das stärkste Jahr gewesen sei. Die Buchungen für das Wochenende seien jedoch sehr gut. Viele Gäste seien wohl erst im Laufe des Tages angereist, so Glaser. Am Abend standen dann noch Laternenumzug, Gänseessen-Verlosung und Martinusspiel auf dem Programm. Nach dem Martinsfest werde es in der Regel dann ruhiger im Ort, so Glaser.