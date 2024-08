Kerweeröffnung unterm Regenschirm: Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU) und die Pfälzische Weinprinzessin Hanna Spies haben sich am Freitagabend die gute Laune trotz des Gewitters nicht nehmen lassen. Gefeiert wird im historischen Ortskern St. Martins bis Montag. An dem Tag steht auch wie immer die Kerwe-Wanderung auf dem Programm. Abmarsch ist um 10 Uhr am Bocksbrunnen. Die Kerwe-Weinbergführung, die ebenfalls am Montag stattfindet, ist laut Gemeinde bereits ausgebucht.