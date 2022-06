Seit fast vier Wochen läuft die Sanierung der Stützwände entlang der Schillerstraße oberhalb des Hauptbahnhofs. Deswegen ist der nördliche Gehweg ab der Zwockelsbrücke bis zur Einmündung Alban-Haas-Straße gesperrt. Ende Oktober soll alles fertig sein, wie die Stadt auf Nachfrage bestätigte. Die Kosten trägt das Land, die Bauaufsicht hat die städtische Bauabteilung.

Ebenfalls noch 2022 soll der Fußgängersteg über die Gleise bis in die Schillerstraße verlängert werden, was rund 600 Meter Umweg über Zwockelsbrücke und Bahnhofsvorplatz spart. Das kostet eine Million Euro, der Landeszuschuss beträgt 85 Prozent. Die Stegverlängerung ist aus Sicht der Stadt auch dann von Vorteil, wenn der Bahnhofsvorplatz voraussichtlich ab 2023 umgebaut wird. Mit der Stegverlängerung verbunden ist eine Mobilitätszone im Bereich Schiller-/Alban-Haas-Straße. Dazu zählen Radständer, Car-Sharing oder ein Taxi-Punkt. Beide Straßen werden ins Parkkonzept integriert und liegen dann in Zone 3. Bewohner mit Parkausweis (7,50 Euro/Monat) können ihr Auto abstellen, alle anderen zahlen 50 Cent pro Stunde.