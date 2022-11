Wer am Sonntag mal schnell durch die Fußgängerzone oder über den Marktplatz laufen wollte, hatte keine Chance: Denn Herbstmarkt und verkaufsoffener Sonntag hatten sehr viele Gäste angelockt.

„Im Moment keine Ware“, heißt es von der Mitarbeiterin am Stand mit dem geräucherten Lachs. Sie lupft zum Beweis kurz den Deckel am Topf und beruhigt die Kundin dann schnell: „Noch zwei Minuten, dann bekommen Sie etwas.“ Mit der Botschaft kann die Frau sehr gut leben. Die Szene passt zum Geschehen in Neustadt an diesem Sonntag.

Glühwein und Schorle: Am Sonntag wurden beide Getränke gerne bestellt. Auch in der Hauptstraße war sehr viel los. Es gab sehr viele Spezialitäten beim Herbstmarkt. An einem Stand gab es Körbe. Bratwurst geht imm. An den Ständen war immer viel los. Die Tüten zeigen es: Es wurde gerne eingekauft. Trotz der kühlen Temperaturen waren die Plätze im Außenbereich beliebt.

Obwohl der Himmel den ganzen Tag über grau blieb und es nicht wirklich warm werden wollte, kamen sehr viele Gäste zum Herbstmarkt und zum verkaufsoffenen Sonntag. Die Menschen wirkten sehr ausgelassen und freuten sich über die Genussmomente. Vor allem rund um die 40 Stände des Herbstmarkts gab es kaum ein Durchkommen: Der Marktplatz war proppenvoll. Da wurden am Gewürzstand Fragen gestellt, und Grillprofis tauschten am Ölstand einige Tipps aus. Wer wollte, konnte sich mit herbstlichen Leckereien und Spezialitäten eindecken oder aber mit Blick Richtung Winter schon weihnachtliche Deko oder ein Vogelhäuschen für den Garten kaufen. An allen Ständen war viel los. Ganz besonders groß war der Andrang aber dort, wo es Speisen und Getränke gab: Die einen stärkten und wärmten sich mit Waffeln und heißer Schokolade, während die anderen bei Schorle und Bratwurst noch im Weinfestmodus waren. Und auch für viele Geschäfte kam das eher ungemütliche Wetter am verkaufsoffenen Sonntag gerade recht: Denn etliche Kunden nutzten nach der längeren Spätsommerphase die Gelegenheit und schauten sich dann doch nach warmen Klamotten für die kommenden Wochen und Monate um.