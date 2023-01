Sportler, die städtische Sportanlagen im benachbarten Landau nutzen, müssen beim Duschen nicht länger bibbern: Anfang dieser Woche wurde vom Katastrophenschutzstab beschlossen, dass das Warmwasser in den Sportanlagen wieder fließen darf. In Neustadt muss keine Sperre wegen der Energiekrise aufgehoben werden. Zwar hatten Verwaltung und Politik überlegt, das Warmwasser in den Duschen der Sportanlagen abzustellen. Indes entschied man sich am Ende dagegen, weil das Energieeinsparpotenzial sehr gering gewesen wäre bei gleichzeitiger Legionellengefahr. Auch im „Moby Dick“ kann mit Warmwasser geduscht werden. Generell gilt aber der Appell, möglichst kurz und nicht zu heiß zu duschen.

Was allerdings nach wie vor angesagt ist: In allen städtischen Gebäuden, die keinen Wohnzwecken dienen, beispielsweise Verwaltungsgebäude oder Schulen, aber nicht zwingend Kindertagesstätten, bleiben Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher ausgeschaltet, wenn das Wasser überwiegend zum Händewaschen dient.