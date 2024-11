Der Städtetag Rheinland-Pfalz, die Interessenvertretung der rheinland-pfälzischen Städte gegenüber dem Land, hat den Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel ( FWG) am Donnerstag in seiner Mitgliederversammlung in Koblenz einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Weigel ist der erste Oberbürgermeister der Freien Wähler in dieser Funktion im kommunalen Spitzenverband. Dem Vorstand gehört er bereits seit 2019 an.

Vorsitzender des Städtetages wurde der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU). Zu weiteren stellvertretenden Vorsitzenden wurden Oberbürgermeister David Langner (Koblenz, SPD) und die Beigeordnete Dorothee Döll (Ingelheim, Bündnis 90/Die Grünen) gewählt.

„Der Städtetag ist nicht nur als Sprachrohr der Städte gegenüber dem Land wichtig, sondern dient auch der Vernetzung und Kooperation der Städte untereinander“, sagte Weigel. Die Erkenntnisse aus diesem interkommunalen Austausch dienten ihm immer wieder auch dazu, die Arbeit der Neustadter Stadtverwaltung weiterzuentwickeln und die Sichtbarkeit der Stadt Neustadt beim Land zu erhöhen. „Daher schätze ich die Zusammenarbeit im Städtetag“, ergänzte der Oberbürgermeister.