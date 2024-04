Oberbürgermeister Marc Weigel hat nach Mitteilung der Verwaltung seinem Amtskollegen in der türkischen Partnerstadt Mersin-Yenişehir zur Wiederwahl gratuliert. Nach den amtlichen Ergebnissen hat Bürgermeister Abdullah Özyiğit mit 62,3 Prozent der 147.000 abgegebenen Stimmen gewonnen. „Zu diesem starken Ergebnis beglückwünsche ich Dich und Dein Team sehr“, schrieb OB Weigel an den türkischen Bürgermeister. Beide verbindet eine langjährige Freundschaft, zu der auch regelmäßige Besuche gehören. Das nächste Treffen ist anlässlich des Neustadter Demokratiefestes Ende Mai geplant. Özyiğit gehört der sozialdemokratischen CHP („Republikanische Volkspartei“) an. Sie ist die größte Oppositionspartei in der Nationalversammlung. Die Städtepartnerschaft zwischen Mersin-Yenişehir im Südosten der Türkei und Neustadt besteht seit 1998.