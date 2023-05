Am 13. Mai wird der Tag der Städtebauförderung gefeiert. Mehr als 500 Städte und Gemeinden zeigen am Aktionstag, was sie mit den Mittel aus der Förderung machen, die unter anderem für Klimaanpassung, interkommunale Zusammenarbeit und zivilgesellschaftliches Engagement vorgesehen sind. Das Motto in diesem Jahr: „Wir im Quartier“. Die Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis (SPD) merkt an, dass in ihrem Wahlkreis gerade Neustadt durch eine Förderung von 575.000 Euro „besonders profitieren“ konnte. Die Gelder sind für Investitionen in der Weststadt vorgesehen. CDU-Bundestagsabgeordneter Johannes Steiniger freut sich ebenfalls über die ausgezahlten Summen in seinem Wahlkreis, kritisiert aber zugleich: „Die Förderungen sind weit entfernt von den Höchstständen in den Jahren 2018 bis 2021. Damals kam zwei- bis dreimal so viel Bundesgeld in die Region.“ Er fordert die Ampelregierung deshalb zum Handeln auf. Mit der Städtebauförderung unterstützen Bund und Länder die Kommunen bereits seit 1971.