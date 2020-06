Die Landkreise Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße sowie die Städte Landau und Neustadt haben eine „Baukulturinitiative Deutsche Weinstraße“ gegründet, die das Ziel verfolgt, das Bewusstsein von politisch Verantwortlichen, Bauherren und Architekten für das Thema Baukultur und ihre Bedeutung für die Identität der Region zu schärfen.

„Baukultur umfasst die gesamte von Menschen geschaffene gebaute Umwelt. Sie ist Ausdruck regionaler Identität und Bestandteil eines unverwechselbaren Gesichts einer Region“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, der die Anregung zur Initiative gab. „Als Standortfaktor für Unternehmen, als Wohlfühlfaktor für unsere Einwohner und als Aushängeschild für die Gäste unserer Region ist die bauliche Gestaltung unserer Orte ein ganz wesentlicher Faktor“, unterstreichen auch Landrat Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) sowie die Oberbürgermeister Marc Weigel (Neustadt) und Thomas Hirsch (LD).

Eine genaue Agenda werde noch ausgearbeitet: Am 25. August werden sich die Partner dazu mit Kommunen und Unterstützern zu einem konstituierenden Treffen auf dem Hambacher Schloss zusammenfinden. Die ersten Aktionen sollten im nächsten Jahr umgesetzt werden können. „Es ist mir ein besonderes Anliegen, die Attraktivität unserer Orte zu erhalten, das positive Bild weiter zur Geltung zu bringen und gerade auch unsere Einwohnerinnen und Einwohner für die gebaute Umwelt und ihre Wirkung zu sensibilisieren“, sagt Ihlenfeld. „Vor diesem Hintergrund war es mir ein besonderes Anliegen die Marke ,Deutsche Weinstraße’ in ihrer Gesamtheit voranzubringen und es freut mich, dass sich alle an der Weinstraße anschließen.“ Die besondere Herausforderung liege darin, sowohl die größeren Städte, also auch die kleineren Kommunen in den unterschiedlichen Landschaftsräumen von der Rheinebene über die Weinlagen der Haardt bis zum Pfälzerwald abzudecken und die jeweiligen Besonderheiten zu berücksichtigen und herauszustellen.

Als Schnittstelle für die Aktivitäten fungiert Raimund Rinder, Leiter des Referats Kreisentwicklung bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Unterstützung erhält die Weinstraßen-Initiative von der Stiftung Baukultur Rheinland-Pfalz, der Architektenkammer, der Metropolregion, der Generaldirektion Kulturelles Erbe, den Mittelbehörden des Landes, kommunalen Spitzenverbänden und der Pfalz-Touristik.