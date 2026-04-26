Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel ( FWG) gehört zu den Unterzeichnern eines Hilferufs von mehr als 50 Kommunalverantwortlichen an die Bundesregierung. Ihre Botschaft an Kanzler Friedrich Merz (CDU): „Wir verlieren jeden Tag ein Stück Handlungsfähigkeit.“ Ihre Forderung: 32 Milliarden Euro Netto-Entlastung für die Kommunen. Im Bündnis „Für die Würde unserer Städte“ haben sich 73 Kommunen aus ganz Deutschland zusammengeschlossen. In dem Schreiben an die Bundesregierung beschreiben die kommunalen Vertreter wie Marc Weigel, in welcher Lage ihre Städte und Gemeinden sind: „Wir haben Schlaglöcher in unseren Straßen, die wir seit vielen Jahren kennen, die immer tiefer werden, die wir aber nicht beseitigen können. Manche von uns erleben, dass Schülerinnen und Schüler in der Pause nach Hause gehen, um dort die Toilette zu benutzen, weil die Toiletten in ihren Schulen in einem unhaltbaren Zustand sind.“ Es gehe darum, der Bundespolitik die „dramatische Finanzlage“ der Kommunen und die damit verbundenen Folgen für das Leben in den Städten und Gemeinden zu veranschaulichen, so Weigel. Nach den Daten des Statistischen Bundesamts fehlten den Kommunen im vergangenen Jahr 31,9 Milliarden Euro in ihren Haushalten. Auch der Haushalt der Stadt Neustadt weist ein Defizit von über 20 Millionen Euro auf, weshalb die Sparanstrengungen deutlich verstärkt werden müssen. Die Kommunen warnen in ihrem Schreiben vor den Folgen dieser Entwicklung: „Es ist kein Zufall, dass Populisten und Extremisten besonders dort starke Wahlergebnisse verbuchen, wo die kommunale Finanznot am größten ist.“