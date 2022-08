Jennifer Vogel fällt zum ersten Benefizturnier 2019 viel ein: „Das war mega. Wir hatten 54 Spieler, zwei aus Tirol, viele Bundesligaspieler, ein 17er-Damenfeld.“ Am 27. August, 10 Uhr, steigt das 2. Squash-Benefizturnier zu Gunsten des Fördervereins der Hambacher Dr.-Albert-Finck-Schule im Freizeitcenter Bornheim.

Vogel ist im Vorstand des Fördervereins der Neustadter Schule. Sie war Bundesligaspielerin, spielte Ranglistenturniere. Die 38-Jährige kam vor zwölf Jahren „der Liebe wegen“ aus Amberg in Bayern in die Region und spielt beim SC Rhein-Neckar in Frankenthal. Der Betreiber des Bornheimer Freizeit-Centers unterstütze das Benefizturnier, indem er die Courts zur Verfügung stelle und erlaube, Kuchen zu verkaufen und eine Spendenkasse aufzustellen. Spielklassen: Herren, Damen, Hobby, Jugend. Anders Kroscky, Spitzenspieler der SFI Germersheim, ist Turnierleiter.

Knapp 20 Spieler hatten sich laut Vogel bis Dienstag angemeldet, darunter Rudolf Fries vom Bundesligisten Squash-Factory-Saar-Pfalz, deutscher Vizemeister der Amateure. Vogel spielt auch.

Info