Ungewöhnliches Unfallgeschehen am Sonntagnachmittag. Die Polizei wurde gegen 17.20 Uhr wegen eines Unfalles auf einem Wirtschaftsweg entlang der L 532 zwischen Neustadt und Haßloch gerufen. In einem Wingert gegenüber den dort befindlichen Schrebergärten entdeckten die Beamten einen Pkw, mitten in einer Wingertszeile steckend. Der Unfallverursacher konnte schnell ausfindig gemacht werden. Der 32-jährige Mann räumte bereits vor Ort ein, keinen gültigen Führerschein zu haben und war zudem stark alkoholisiert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Im berauschten Zustand kam dem Mann offensichtlich die Idee, den Schlüssel eines Bekannten, der sich ebenfalls auf einer Feier in der Schrebergartenanlage befand, an sich zu nehmen und mit dem Ford eine Spritztour zu machen. Bei seinem kurzen Ausflug ins Grüne durchquerte er acht Wingertszeilen, die dabei zum Teil beschädigt wurden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 4000 Euro. Dem unverletzten Fahrer wurde eine Blutprobe genommen.