Dass es in der Pandemie auch Positives zu berichten gibt, machen Aktionen wie die jüngste Impfung im Saalbau möglich.

Wer sich am Samstag spontan zur Boosterimpfung entschloss, war im Saalbau an einer ausgezeichneten Adresse. Alles war optimal organisiert. Eine kurze Warteschlange und kaum war man oben im ersten Rang angekommen, ging es schon los. In einem Ambiente mit Erinnerungen an bereichernde Theater-Erlebnisse! Nach 20 Minuten war alles vorbei. Kein Vergleich zu dem Aufwand für die ersten beiden Spritzen. Ein Dankeschön an diese von dem Mediziner Otmar Müller geleitete Impfaktion. Mögen alle Verantwortlichen weiterhin so positiv bleiben – bei negativer Testung natürlich.