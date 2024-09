Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen wegen ausgelaufenen Diesels in die Theodor-Haubach-Straße gerufen worden. Laut Bericht der Wehr lief der Kraftstoff aus einem Sprinter wegen eines technischen Defekts aus und verteilte sich auf rund 200 Metern Fahrbahnlänge ab der Einmündung Speyerdorfer Straße. Betroffen war auch der Hof der Firma, der das Auto gehört. Damit der Diesel durch darüberfahrende Fahrzeuge nicht weiter verteilt wird, sperrte die Feuerwehr die Einfahrt in die Theodor-Haubach-Straße ab. An den Gullyeeinläufen brachten die Einsatzkräfte Bindemittel auf, damit das Kanalsystem nicht verschmutzt wird. Bis zum Eintreffen einer Reinigungsfachfirma sicherte die Feuerwehr den Einsatzort ab. Der ebenfalls mitalarmierte Gefahrstoffzug der Wehr musste vor Ort nicht eingreifen.