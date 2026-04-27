Aus vier Bundesländern treffen sich Reiter mit Pferden zum großen Springturnier des Reitclubs Neustadt. In der Springpferdeprüfung kommt sogar internationales Flair auf.

Insgesamt 235 Reiter aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland waren mit 393 Pferden beim großen Springturnier des Reitclubs Neustadt (RCN) am Start. „Vier Tage bester Sport mit einer tollen Atmosphäre“, stellte Susann Alexandru als erste Vorsitzende des RCN fest. Der Prüfungsmix des Reitclubs Neustadt kam gut an: Für die S-Profis und Amateur-Reiter aus dem Südwesten gab’s auch dieses Jahr fünf Springen der schweren Klasse. „Diesmal war’s eine bunte Mischung aus langjährigen Gästen und Leuten, die zum ersten Mal bei uns geritten sind,“ erklärte Anna-Lena Dick, die mit Dorothee Müller und Susann Alexandru als Turnierleiterin im Einsatz war. „Denn unser Turniertermin hat vielen Reitern zum Start in die grüne Saison optimal in den Plan gepasst.“

Reitern wie Sophie Hinners, die sonst auch international unterwegs ist und am Samstag in Neustadt junge Springpferde vorstellte. In der Springpferdeprüfung Klasse M, bei der die Jury harmonische Runden mit einem guten Flow sehen wollte, bekam die Reiterin vom RFV Viernheim fürs Sprungtalent der vierjährigen Hedda die Topnote 8,7 und die Siegerschleife. Für die Vorstellung ihres zweiten Pferdes gab’s eine 8,1, was für die fünfjährige Ohanna eins der begehrten Tickets fürs Bundeschampionat der fünfjährigen Springpferde in Warendorf bedeutet.

Spannendes Punktespringen

„Für die regionalen Pferdesportler haben wir Prüfungen der Klassen A, L und M“, erklärte Dorothee Müller. „Und als Startmöglichkeit für unsere Reiterinnen gibt’s etwa das Amateur-Stilspringen der Klasse A. Da hat unsere Clubreiterin Lotta Nalanie Lambert mit Corado de la Nee gewonnen und Maia Weinsheimer hat It’s Diamond Cruz auf den zweiten Platz geritten. Es motiviert natürlich, wenn die Mitglieder nicht nur vor und hinter den Kulissen vom Parcoursdienst bis zur Gastronomie mit anpacken, sondern auch auf dem Turnierplatz zeigen können, was sie mit ihren Pferden über Winter trainiert haben.“

Auch mit den Zuschauerzahlen konnte das RCN-Team zufrieden sein: Gerade am Samstag und Sonntag trafen sich jede Menge Reiterinnen und Reiter, ehemalige Aktive und viele Familien, um die Springen zu verfolgen. Besonders spannend für die Zuschauer war am Samstagabend das Punktespringen der Klasse S: Pro fehlerfreiem Sprung werden die Punkte von eins bis zwölf zusammengezählt. Aber nur wer zum Schluss mit dem kniffligeren Jokersprung die volle Punktzahl schafft, hat Siegchancen. Wie das aussehen kann, zeigte gleich als erster Starter Sönke Aldinger vom Reitsportzentrum Josefshof im Winkel. Aldinger peilte als Schluss-Sprung direkt den schmalen Joker an, pilotierte die westfälische Stute Kalouba in 58,97 Sekunden fehlerfrei ins Ziel und holte sich so die Höchstpunktzahl von 77 Punkten. Die nächsten Paare rissen aber teils schon gleich am ersten Sprung eine Stange. „Wem gelingt endlich die nächste fehlerfreie Runde“, rätselte der Turniersprecher. „Vielleicht der stolzen Marie?“ Hier sollte Alexander Wurzbacher recht behalten: Markus Kölz vom PSV Burkhardshof steuerte die Hannoveraner Stute Stolze Marie mit gutem Rhythmus und richtig schnell über den Kurs. Und so flog die dunkelbraune Stolzenberg-Tochter mit nem großem Satz über den Joker und in 58,15 Sekunden ins Ziel. Auch Andreas Woll vom RFV Neunkirchen-City konnte mit Celeste Y Blanca die maximale Punktzahl von 77 Punkten erreiten – allerdings war seine Zeit knapp langsamer als die von Kölz. So galoppierten Markus Kölz und Stolze Marie bei der Siegerehrung vor Andreas Woll und Sönke Aldinger, bevor die Zuschauer, Reiter und Helfer den Tag ausklingen lassen konnten. „Es war hell genug und die abendlichen Schatten waren fürs Ambiente des Schlussspringens perfekt“, meinte Dorothee Müller. „Für schlechteres Wetter mit weniger Licht war das Flutlicht unser Plan B. Aber umso besser, dass wir’s nicht gebraucht haben.“