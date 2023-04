Bürgerinnen und Bürgern, die Probleme mit einer Behörde haben, steht Barbara Schleicher-Rothmund zur Seite. Die frühere SPD-Landtagsabgeordnete aus dem Landkreis Germersheim ist seit 2018 die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz. Am Dienstag, 23. Mai, bietet sie für Menschen aus Neustadt sowie dem Landkreis Südliche Weinstraße in der Stadtverwaltung Neustadt eine Sprechstunde an. Anmeldungen nimmt ihr Büro bis 9. Mai telefonisch unter 06131 289-9999 entgegen. Weitere Informationen unter www.diebuergerbeauftragte.rlp.de.