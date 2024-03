„Fühl' Dich federleicht“ – so motiviert die Abteilung „Inklusive Abenteuer und Erlebnissporttage“ (IAE) der TuS Lachen Speyerdorf Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 27 Jahren, am Samstag, 16. März, in der Turnhalle der August-Becker-Grundschule in Lachen-Speyerdorf den „Airtrack“ auszuprobieren.

Die mit Luft gefüllte Matte erlaube es den Nutzern Übungen auszuführen, die auf einem normalen Bodenläufer nicht möglich wären, informieren die Lachen-Speyerdorfer. Auch Neulinge, die noch nie mit diesem Sportgerät in Kontakt gekommen seien, könnten den Airtrack sofort nutzen. „Natürlich können auch all diejenigen mitmachen, die bereits an unserem Airtrack-Projekt teilgenommen haben oder das Sportgerät bereits kennen.“ Da der Airtrack sehr vielseitig einsetzbar sei, sei für jeden etwas dabei. Spiel und Spaß stünden wie immer Vordergrund. Und für alle Turnfans gebe es an diesem Tag noch eine extra Turnzeit von 13 bis 15.30 Uhr, verspricht die IAE-Abteilung. An dem neuen Veranstaltungsort seien außerdem die Möglichkeiten zum Turnen und die Palette der Spiele noch größer und vielseitiger als zuvor.

Information

Airtrack-Termine am 16. März:

10 bis 12.30 Uhr: Spielen für Sechs- bis Neunjährige;

13 bis 15.30 Uhr: Turnen für Sechs- bis 27-Jährige;

15.45 bis 18.15 Uhr: Spielen für Zehn- bis 15-Jährige;

alle Termine sind in der August-Becker-Grundschule. Anmeldung im Internet unter www.abenteuer.tus1910.de