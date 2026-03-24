Brauchen Neustadter Sportvereine einen Sportverband in Neustadt? Früher lautete die Antwort klar Nein. Doch spricht nun einiges für einen Neustart.

Den Sportverband Neustadt, früher lange Stadtverband für Leibesübungen genannt, haben Vertreter vieler Vereine in der Vergangenheit für überflüssig gehalten. Sie haben ihn deshalb in dessen Abstinenz auch nicht vermisst, war es doch in der Vergangenheit im Verband meist nur um Ehrungen gegangen. Und laut Umfrage unter den Vereinen besteht an zusätzlichen Ehrungen neben den städtischen kaum Interesse.

Doch die Umfrage unter den Neustadter Clubs zeigt ebenso, dass es so manches Problem gibt, mit dem sich alle herumplagen: Belegungszeiten in kommunalen Hallen, Mangel an Freiwilligen für den Vorstand, Mangel an Übungsleitern, Mitgliederschwund.

Und genau hier könnte der Sportverband jetzt ansetzen. Besinnt er sich auf einige wenige, aber wichtige Themen, könnte sein Neustart gelingen. Was für die Ehrenamtlichen im aktuellen Vorstand spricht: Sie sind alle ebenfalls in Vereinen in der Verantwortung und wissen, wo der Schuh drückt.