Derzeit laufen die Arbeiten am Fundament des künftigen Sportpavillons auf dem Gelände der Landesgartenschau (LGS). Das hat die LGS-Gesellschaft auf Anfrage mitgeteilt. Das Unternehmen, das ursprünglich die Bodenplatte machen sollte, war in die Insolvenz gerutscht, so dass der Zeitplan nicht eingehalten werden konnte. Das war einer der Gründe, mit dem die LGS-Gesellschaft ihren Wunsch nach Verschiebung der Gartenschau von 2027 ins Jahr 2028 begründete. Die Verschiebung ist noch nicht offiziell, dafür fehlt ein Beschluss des rheinland-pfälzischen Ministerrats, der allerdings erwartet wird. Laut LGS-Gesellschaft ist das Richtfest für den Pavillon für (Früh-)Sommer geplant, die Fertigstellung für Ende des Jahres. Er soll einerseits als Orientierungs- und Identifikationspunkt auf dem Gelände dienen, andererseits hat er auch ganz praktische Funktionen: Das Gebäude umfasst zwei Umkleiden, sowie Räume für Trainer oder Schiedsrichter und Platzwart sowie die erforderlichen Sanitäranlagen. Zusätzlich sind von außen benutzbare Toiletten für den Sportbetrieb vorgesehen. Ein Geräte-/Lagerraum für Sportequipment wird mit Schränken für unterschiedliche Nutzer möbliert, die einzeln abschließbar sind. Ein überdachter Bereich, der räumlich abschließbar sein soll, dient als Treffpunkt für Feste, gemeinsames Grillen und Kindergeburtstage.