Neustadt hat einen Europameister: Theo Sommer (16) aus Königsbach hat mit der deutschen U17-Nationalmannschaft die Handball-EM seiner Altersklasse in der Slowakei gewonnen. Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel hat ihn geehrt.

Im Juni ist Sommer zudem mit seinem Verein, den Mannheimer Rhein-Neckar-Löwen, deutscher B-Jugend-Meister geworden. Außerdem holte der Neustadter mit der Landesauswahl von Baden-Württemberg den Pokal beim Deutschlandcup in Berlin. Zu diesen drei Erfolgen hat Oberbürgermeister Marc Weigel Theo Sommer bei dessen Besuch im Rathaus gratuliert und ihm die Sportmedaille der Stadt verliehen.

Packendes EM-Finale

Theo Sommer erzählte bei der Ehrung von seinen spannenden vergangenen Monaten, auch von der erfolgreichen Slowakeireise. In einem packenden EM-Finale hatte sich die deutsche Nationalmannschaft gegen Favorit Dänemark durchgesetzt. Die Entscheidung war in der Schlusssekunde gefallen: 29:28 der Endstand. Dabei hatte Dänemark lange in Führung gelegen.

Erst wenige Wochen zuvor hatte der Deutsche Handball-Bund Theo Sommer in die Nationalmannschaft berufen. Bei den Rhein-Neckar-Löwen spielt Theo Sommer seit Anfang September wieder um die deutsche Meisterschaft, nun als U19-Spieler in der Jugendbundesliga. Parallel zur steilen Sportkarriere besucht er die 12. Jahrgangsstufe am Neustadter Leibniz-Gymnasium.