Auch Sportler und Funktionäre wollen vom Krieg betroffenen Ukrainern helfen. Gewichtheber und der TuS Heiligenstein fahren zur polnisch-ukrainischen Grenze und wollen dort Kriegsflüchtlinge abholen.

Christian Theysohn, Vorsitzender des TuS Heiligenstein, hilft unkompliziert: Er rief ein Projekt zur humanitären Hilfe für ukrainische Kriegsflüchtlinge ins Leben. Theysohn und Wolfgang Köglmeier aus Haßloch brechen am Montag mit einigen Sprintern auf. Sie planen mit der deutsch-ukrainischen Gesellschaft, Flüchtlinge nach Römerberg zu bringen, brauchen Geld- und Sachspenden wie Nahrungsmittel sowie Hygieneartikel. Theysohn nimmt Spenden in Römerberg in der Dr. Rieth-Straße 32 entgegen (Samstag, 10 - 14 Uhr, Sonntag 11 - 15). Geldspenden: Volksbank Kur- und Rheinpfalz, IBAN: DE 325497 000000092738, BIC: GENODE61 SPE.

Auch der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) und der Baden-Württembergische Gewichtheberverband helfen, informiert Rudi Einholz, Abteilungsleiter der Gewichtheber in der TSG Haßloch. Am Freitag seien zwei Doppelstockbusse, vom BVDG-Vizepräsidenten Jürgen Braun organisiert, mit Hilfsgütern an die polnisch-ukrainische Grenze gestartet. „Auf der Rückfahrt sollen 180 bis 200 Menschen nach Deutschland gebracht werden. Unterkünfte sind großteils gefunden“, teilt Einholz mit.

Information

im Internet unter https://bw-hilfe-ukraine.de/