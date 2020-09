Es ist ein Novum im Sportbund Pfalz: Corona-bedingt ist eine Sportkreistagung des pfälzischen Dachverbandes online per Videoversammlung durchgeführt worden. „Leider nahmen nur acht von insgesamt 60 Neustadter Vereinen daran teil“, informiert der Sportbund Pfalz.

Auf der ersten Online-Sportkreistagung des Sportbundes Pfalz ist der Sportkreisvorsitzende Reinhold Brechtel (SG Mußbach) einstimmig für weitere vier Jahre gewählt worden. Nur acht Vereine hatten sich zur Tagung eingeloggt. „Über die geringe Teilnahme bin sich sehr enttäuscht“, sagte Brechtel noch während der Sitzung. „Ich werde mich informieren, wieso die Vereine diese Möglichkeit nicht wahrgenommen haben.“ Die entsprechenden Schriftstück gingen per Post an alle 60 Vereine in Neustadt raus. Der Sportbund hatte zuvor die 60 Sportvereine schriftlich auf die Online-Tagung hingewiesen, sagte Brechtel.

Walter nun Sportkreis-Jugendleiter

Auch der neue stellvertretende Sportkreisvorsitzende Tobias Weisenburger von der TuS Lachen-Speyerdorf ist einstimmig gewählt worden. Er beerbte Michael Leim, der seit 2016 im Amt war. In Abwesenheit ist Daniel Walter von der SG Mußbach neu als Sportkreis-Jugendleiter bestimmt worden. Er trat die Nachfolge von Jan Baumheier (TC Grün-Weiß Neustadt) an, der seit 2014 das Amt innehatte.

In seinem Bericht ging der alte und neue Sportkreisvorsitzende Reinhold Brechtel auf die Herausforderungen für die Sportvereine seit Beginn der Corona-Pandemie ein und zog Bilanz der Amtsjahre seit 2016: „Insgesamt erhielten unsere Neustadter Vereine in diesem Zeitraum über 213.000 Euro für Baumaßnahmen über den Sportbund Pfalz. Fast 6000 Euro zahlte die Sportjugend Pfalz an Sonderförderungen für die Nachwuchsarbeit aus. Wir haben 30 neue Übungsleiter im Bereich C-Breitensport und zwei neue Vereinsmanager im Sportkreis“, sagte Brechtel. Fünf Vereine seien darüber hinaus mit Unterstützung des Sportbundes mit Defibrillatoren ausgestattet worden.

Sportbund-Pfalz-Vizepräsident Tristan Werner fungierte bei der Online-Tagung als Wahlleiter und machte den Vereinen in diesen „nicht einfachen Corona-Zeiten“ Mut: „Ich finde, wir alle im pfälzischen Sport meistern die Krise bisher sehr gut und sehr diszipliniert. Es tut gut, dass wir unsern Sport schrittweise in den vergangenen Wochen wiederbeleben konnten.“

Wichtige Repräsentanten

Die Sportkreismitarbeiter des Sportbundes Pfalz sind laut Sportbund Pfalz wichtige Repräsentanten sowohl bei Vereinen als auch bei kommunalen Stellen. Sie sind ehrenamtlich tätig und werden alle vier Jahre auf den Sportkreistagungen von den Vereinsvertretern gewählt. In den 16 Sportkreisen der Pfalz, die identisch sind mit den Kreisen und kreisfreien Städten, gibt es jeweils drei Positionen zu besetzen: Vorsitzender, Stellvertreter, Jugendleiter.

Ihre Aufgaben seien vielfältig, betont Asmus Kaufmann, stellvertretender Geschäftsführer des Sportbundes Pfalz. Sportkreismitarbeiter verträten den Sportbund Pfalz offiziell bei Vereinsjubiläen, Sportveranstaltungen und anderen Aktivitäten. Sie führten Sportbund-Ehrungen im Verein durch, seien Vermittler bei Meinungsverschiedenheiten und nähmen Vereinsprüfungen hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwendung von Übungsleitermitteln und der korrekten Mitgliedermeldung vor. Zudem informierten sie über die Serviceleistungen des Sportbundes Pfalz und verträten den organisierten Sport in kommunalen Gremien wie dem Sportstättenbeirat. Kaufmann: „Die Sportkreismitarbeiter begutachten auch Baumaßnahmen der Vereine hinsichtlich der Förderung durch den Sportbund Pfalz.“