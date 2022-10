Der Neustadter Stefan Leim, langjähriger Vorsitzender der Sportjugend Pfalz, hat von Luca Wernert, Vorstandsmitglied der Deutschen Sportjugend (dsj), für sein Engagement im Jugendsport die dsj-Ehrengabe erhalten.

„Stefan Leim hat über viele Jahre Verantwortung übernommen und damit die Rahmenbedingungen geschaffen für ein Engagement, das nachhaltig ist in Land und Bund“, sagte Wernert in der jüngsten Tagung des Jugendhauptausschusses der Sportjugend Rheinland-Pfalz. Leim war laut Sportjugend Rheinland-Pfalz 1995 zur Sportjugend Pfalz gestoßen, 2001 in den Vorstand aufgerückt, als dessen Vorsitzender er von 2011 bis 2022 gewirkt hat. In dieser Funktion habe der Neustadter „viele Themen vorangetrieben“.