Von den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses des Weidenthaler Gemeinderats hat keiner jemals neue Handballtore in der Weidenthaler Sporthalle gesehen. Darüber war sich die Ausschussteilnehmer in einer Sitzung in der vergangenen Woche einig. Das liegt nicht daran, dass alle noch sehr jung sind oder ein schlechtes Gedächtnis haben. „Die Handballtore sind seit dem Bau der Sporthalle nie erneuert worden“, erklärten Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) und Matthias Dohn (FWG). Das soll sich nun ändern. Für rund 1500 Euro sollen neue Handballtore gekauft werden. Von der Verbandsgemeinde Lambrecht gebe es einen Zuschuss, wie hoch der ausfalle, stehe noch nicht fest, teilte Alexander Held, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste der Verbandsgemeindeverwaltung, mit. Um Geld zu sparen, werden die Gemeindearbeiter die Tore aufbauen, kündigte Kretner an.