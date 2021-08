Was müssen Vereine beachten, die auf Vereinsfesten oder Wettkämpfen Lebensmittel ausgeben? „Vereinsgastronomie: Lebensmittelhygiene gemäß Infektionsschutzgesetz“ heißt ein Seminar des Sportbundes Pfalz, das am Mittwoch, 8. September, 14 bis 16 Uhr, in Kaiserslautern im Hotel Bremerhof (Bremerhof 1) stattfindet.

Vereinsgastronomie, Festveranstaltungen, Wettbewerbe oder Turniere sowie weitere Ereignisse gehörten zum Alltag der Sportvereine, so der Sportbund Pfalz in einer Pressemitteilung. Der Umgang und die Abgabe von Lebensmitteln auf diesen Veranstaltungen hätten eine große Bedeutung. Eine von vielen wichtigen Fragen laute: Was muss man bei der Abgabe von Lebensmitteln beachten? „Wer Lebensmittel herstellt, behandelt oder in den Verkehr bringt, trägt die Verantwortung für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Konsumenten“, teilt der Sportbund Pfalz mit. Er habe dafür Sorge zu tragen, dass die hygienischen Grundregeln eingehalten und die lebensmittelrechtlichen Anforderungen umgesetzt würden – und er hafte dafür. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sei es wichtig, sich darüber zu informieren.

Den Teilnehmern werden in diesem Seminar Basiskenntnisse vermittelt. Weitere Themen: Welche Rechtsvorschriften finden Anwendung? Anforderungen an Einrichtungen und Geräte. Was müssen Vereinsmitglieder/Helfer beachten? Eigenkontrolle, Dokumentation, Kennzeichnung.

Die Teilnahme kostet 29 Euro für Mitgliedsvereine des Sportbundes Pfalz. Referent ist Roland Prinz, ein staatlich geprüfter Lebensmittelkontrolleur.

Kontakt

Anmeldungen sind möglich im Internet unter www.sportbund-pfalz.de