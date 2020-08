Stimme und Sprache wirkungsvoll einsetzen – darum geht es in einer Fortbildung des Sportbundes Pfalz am 29. August, 9 bis 16 Uhr, in Kaiserslautern im Sportbund-Konferenzraum. Ein wesentlicher Teil der Wirkung auf andere sei abhängig von Stimme und Sprechausdruck, informiert der Sportbund Pfalz. In der Regel nutze man die Möglichkeiten, die man habe, eher unbewusst. Im Mittelpunkt stehe das Erfahrbarmachen des Zusammenspiels von Körperspannung, Atmung und Artikulation und deren Auswirkung auf den Stimmklang. „Wir sagen Ihnen, wie Sie mit Ihrer Sprechtechnik die Zuhörer erreichen“, verspricht der Sportbund. Kontakt: Sportbund Pfalz, Jennifer Görgen, Telefon 0631/34112-23, E-Mail jennifer.goergen@sportbund-pfalz.de.