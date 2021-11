Der Führungsstil ist Thema einer Fortbildung des Sportbundes Pfalz am Samstag, 27. November, 9 bis 13 Uhr, in Kaiserslautern beim Sportbund Pfalz.

Mit modernen Führungsmethoden stelle sich der Trainer oder Manager in den Dienst seines Teams beziehungsweise Sportlers, so der Sportbund. Er unterstütze so gut es gehe, um das möglichst beste Ergebnis fürs Team und für jeden einzelnen Sportler zu erhalten. Die Verantwortung für das Gelingen eines Projektes, einer Saison teile sich das gesamte Team. Einer dieser Führungsstile ist laut Sportbund die Transformationale Führung. Bausteine für das Gelingen seien die Einstellung der Führungskraft, seine Werte und Eigenverantwortung. Im Seminar lernen die Teilnehmer moderne Führungsstile kennen, sie in ihren Grundzügen anzuwenden und bekommen Tipps. Referent ist der Sportwissenschaftler der TU Kaiserslautern, Peter Kovar. Kontakt: Peggy Zimmermann, Telefon 0631 34112-36, E-Mail peggy.zimmermann@sportbund-pfalz.de.