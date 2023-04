Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Termin-Shopping ist ab Montag auch in Sportgeschäften möglich. Die Kunden buchen also einen Termin und können sich dann in Ruhe in den Läden umschauen, dürfen Sachen anprobieren. Die Sportartikelverkäufer waren aber zuvor schon einfallsreich mit Drive-in und Abholservice am Tisch.

„Ich hoffe, dass der Ansturm groß wird.“ Elke Hoffmann lacht. Die Inhaberin des Sportladens in der Neustadter Fußgängerzone geht aber davon aus, „dass die