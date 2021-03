Das Sportabzeichen-Jahr 2020 war in mancherlei Hinsicht besonders. Nicht nur die Einschränkungen in Folge der coronabedingten Vorgaben in der ersten Jahreshälfte haben zu neuen Herausforderungen geführt. Auch der zweite Lockdown hat sich auf den Fitnesstest für jedermann ausgewirkt, stellt der Sportbund Pfalz fest. Für die Schwimmprüfung gibt es nun eine spezielle Regelung.

Generell gilt: Die Leistungsanforderungen für das Deutsche Sportabzeichen müssen laut Prüfungswegweiser in dem entsprechenden Kalenderjahr zwischen 1. Januar und 31. Dezember absolviert werden. „Aber in Folge der pandemiebedingten Einschränkungen wurde nun auf Bundesebene vom Deutschen Olympischen Sportbund DOSB eine Sonderregelung für den Bereich Schwimmen getroffen“, informiert der Sportbund Pfalz.

„Um den Nachweis der Schwimmfertigkeit oder auch die Schwimmdisziplin in den Gruppen Ausdauer und Schnelligkeit trotz der Schließung der Schwimmbäder zu erfüllen, erhalten alle die Möglichkeit, dies bis zum 30. Juni 2021 nachzuholen und auf der Prüfkarte für 2020 einzutragen.“

Prüfkarten bis 6. Juli einreichen

Die Prüfkarten können bis zum 6. Juli beim Sportbund Pfalz nachträglich eingereicht werden. Die Beurkundung für 2020 erfolge rückwirkend. „Hiermit wollen wir allen Absolventen, die bis jetzt schon Leistungen für 2020 erbracht haben und denen nur noch Leistungen im Schwimmen fehlen, das Ablegen auch für 2020 ermöglichen“, sagt Pierre Anthonj, Referent für Breitensport und Sportentwicklung.

Dies hat jedoch gleichzeitig zur Folge, dass die Auswertung der Vereins- und Schulsieger nicht wie gewohnt im April, sondern in diesem Jahr rheinlandpfalzweit einheitlich erst im Laufe des Juli erfolgt. Auch die Preisverleihung sowie die Auszahlung möglicher Prämien verschieben sich auf das zweite Halbjahr.

Zwischen 10 000 und 14 000 Abzeichen erwartet

„Nach aktueller Einschätzung werden wir unsere sehr guten Ergebnisse mit jährlich über 20.000 Abzeichen in der Pfalz selbstverständlich nicht erreichen. Wir dürfen jedoch trotz der teils großen Einschränkungen mit ungefähr 10.000 bis 14.000 im Corona-Jahr 2020 insgesamt zufrieden sein“, resümiert Anthonj. Diese Zahl sei umso höher einzuschätzen, da die Sportabzeichenprüfer mit wechselnden Vorgaben und Einschränkungen, Sperrungen von Sportstätten, Erarbeitung und Einhaltung von Hygienemaßnahmen konfrontiert seien. rhp