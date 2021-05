Wenn Paul Duggan und seine Frau Heidi in der Küche stehen, genießen sie es zu kochen. Der aus Australien stammende Tennisspieler und seine deutsche Ehefrau teilen sich die Arbeit beim Kochen und Aufräumen auf.

1987 war Paul Duggan nach Deutschland gekommen. Als Tourist wollte er damals seinen Freund Brian Benson, ebenfalls ein Australier, in Neustadt besuchen. „Es hat mir sofort hier gefallen“, erinnert sich Duggan. Erst im September hat er aufgehört, Tennisunterricht zu geben. In der Pfalzliga-Mannschaft des TC Deidesheim hat der 62-Jährige in der vergangenen Medenrunde noch an Position zwei gespielt. Inzwischen schwingt er nur noch zum Spaß den Tennisschläger, ist vor der Corona-Pandemie regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen. Längst ist er zum Europäer geworden, nach Australien zieht es ihn nicht mehr. Dafür schwärmt er vom Leben an der Weinstraße, „von der Schönheit der Natur, von den Menschen in der Pfalz“. „Lifestyle of Weinstraße“ nennt es Paul Duggan lachend.

So besorgen die Duggans sich die Zutaten für Spaghetti mit mediterranem Gemüse und Lachs, „in einem kleinen Gemüseladen in Maikammer“. Seine Frau bereite meist das Gemüse vor, er kümmere sich um den Fisch. Alle Arbeiten, die beim Kochen anfallen, teilen sich Heidi und Paul Duggan. „Wenn einer kocht, deckt der andere den Tisch“, verrät der Australier. Er betont, dass er sich nach dem Zubereiten und nach dem Essen um das schmutzige Geschirr kümmere. „Ich tue alles in die Spülmaschine“, sagt er schmunzelnd. Bleibt etwas vom Essen übrig, verpackt es der Wahl-Maikammerer.

Mit oder ohne Chili

Apropos Reste: Hier verweist Paul Duggan auf einen Vorteil von „Spaghetti mit mediterranem Gemüse und Lachs“: „Wenn etwas übrig bleibt, füllen wir es am nächsten Tag mit weiterem Gemüse einfach auf.“ ein anderer Vorteil dieser Mahlzeit: Sei das Gemüse einmal gewaschen und geschnitten, sei alles schnell zubereitet. Die Chilischote könne man, wenn es einem zu scharf sei, auch weglassen. „Aber ohne Chili ist das Essen schon ein bisschen lahm“, findet der 62-Jährige.

Gewöhnlich gibt es im Hause Duggan ein „early dinner“, also ein frühes Abendessen. Früher, als er noch auf Tennisturnieren angetreten sei und Tennisunterricht gegeben habe, „musste ich vorher immer was im Bauch haben. Zwischen den Trainerstunden, so nach zwei, drei Stunden, gab’s dann eine Kaffeepause“. Genauer gesagt, eine Kaffee-und-Kuchen-Pause. „Kuchen oder etwas Süßes“, gesteht Paul Duggan schmunzelnd.

Man nehme: Spaghetti mit mediterranem Gemüse und Lachs

Zutaten für zwei bis drei Personen:

1 rote Paprika

1 Gelbe Paprika

1 Zucchini

1 rote Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 getrocknete Chilischote

2 bis 3 Tomaten

150 g frischer Parmesankäse

1 Scheibe frischen Lachs

Zubereitung: Gemüse klein scheiden, mit Zwiebeln und Knoblauch in einer großen Pfanne mit Olivenöl anbraten (al dente). Dann den Lachs in einer separaten Pfanne braten. Spaghetti kochen. Auf einem großen Teller zunächst die Spaghetti geben, Gemüse hinzufügen, dann den Lachs auf das Gemüse legen. Dazu frisch geschabten Parmesan auf das Essen geben.