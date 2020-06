Nadine Heß aus Weidenthal und Tanja Schwindinger aus Frankenstein haben für sich das Mountainbiken entdeckt. In der Freizeit gehen sie nicht nur gemeinsam auf Trails, sondern bekochen auch gegenseitig ihre beiden Familien. Jetzt standen sie erstmals gemeinsam am Herd.

„Women of Weidenthal“, kurz „wow“, steht auf den leuchtend grünen T-Shirts von Nadine Heß (44) und Tanja Schwindinger (45). Die Freundinnen trainieren im TV Weidenthal, Tanja gibt beim Turnverein zudem Yogakurse für Kinder und Erwachsene. Joggen, Wandern und das Fahren mit dem Mountainbike hält beide Frauen fit und stärkt außerdem ihre Freundschaft. „Zum gemeinsamen Essen treffen wir uns häufig, wir kochen dann aber immer abwechselnd“, erzählt Tanja. Gerne lassen sich auch die Ehemänner und Söhne der beiden verwöhnen.

„Erstmals stehen wir gemeinsam am Herd – also eine Premiere“, ergänzt Nadine, die das Rezept für den protein- und vitaminreichen Genuss beisteuert.

Neulinge im Radsport

Zur Auswahl standen Linsengerichte oder Fleisch mit Gemüse, das Hähnchencurry erhielt den Vorzug. „Das ist bei uns ein Hausgericht. Man kann es auch mit Hackfleischbällchen statt Hähnchen variieren. Reste lassen sich am nächsten Tag problemlos aufwärmen“, schildert Heß die praktischen Aspekte im Alltag. „Wir kochen quasi aus dem Bauch heraus. Gesund soll es sein und gut schmecken“, betonen die Frauen aus Weidenthal und Frankenstein.

Beim Schnippeln von Zwiebeln, Paprika, Zuckerschoten, Karotten und anderem mehr erzählen die Bikerinnen, dass sie im Radsport noch relative Neulinge sind. „Wir haben stets gerne beim TV Weidenthal mitgeholfen, so auch bei der Biker-Veranstaltung ,Schlaflos im Sattel’“, erinnert sich Nadine Heß.

Schlaflos im Sattel

Der Entschluss vor zwei Jahren, selbst beim Weidenthaler Schlaflos im Sattel, kurz SIS, mitzufahren, quasi aus einer „Sektlaune“ heraus, habe beide motiviert, mehr Kondition aufzubauen. Mit dem Mountainbike erkundeten sie alsbald die Trails im Pfälzerwald, nahmen am Mountainbike-Frauencamp im Esthaler Kloster teil, um ihre Technik auf dem Rad zu verbessern, und fuhren schließlich beim nächtlichen „Schlaflos im Sattel“ im Erdbeertal mit.

„Man muss nur ein Ziel haben – ohne den Sport würde uns heute etwas fehlen“, lautet die Erkenntnis der beiden Frauen. Mittwochabends geht es mit dem Bike auf Trails und Pfaden zum Beispiel zum Lambertskreuz. Familienwandern – beispielsweise auf dem „Pfälzer Weinsteig“ – ist hingegen in den Wintermonaten angesagt. Yoga empfinden beide als Ausgleich für Körper und Seele. Jüngste Herausforderung für die Bikerinnen wäre die „Keltentour“ bei Winnweiler hinauf zum Donnersberg Ende März gewesen.

Alpenüberquerung im Juli

Doch ist diese wie so viele andere Sportveranstaltungen dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Tanja Schwindinger und Ehemann Ralf hoffen nun auf eine Alpenüberquerung im Juli. „Man muss den inneren Schweinehund überwinden, das wird dann durch den Erfolg belohnt“, ist sie überzeugt.

Man nehme: Hähnchencurry mit Erdnüssen und Reis

Zutaten für vier Personen:

1 kg Hähnchenfilet

Gemüse nach Wahl (Karotten, Paprika, Zucchini, Zuckererbsen, Bohnen)

1 große Zwiebel

1 Knoblauchzehe

6 EL Erdnussöl

30 ml Sojasoße

eine Handvoll Erdnüsse

5 Messerspitzen Natron

3 Tassen Jasmin-Reis

eine Dose Kokosmilch (light)

Meersalz, schwarzer Pfeffer, Paprika scharf, Cayenne-Pfeffer, Curry, Kurkuma.

Zubereitung: Das Hähnchenfilet in große Würfel schneiden, in einer Schüssel mit dem Erdnussöl und der Sojasoße übergießen, die gepressten Knoblauchzehe untermischen. Etwa 4 Stunden im geschlossenen Gefäß im Kühlschrank ziehen lassen. Das Gemüse und die Zwiebel waschen und in Streifen schneiden. Dann das Fleisch aus der Marinade nehmen (gut abtropfen lassen) und in der erhitzten Pfanne (Wok) scharf anbraten. Unterdessen den Reis mit Salz in der doppelten Menge kochendem Wasser garen.

Das Fleisch aus der Pfanne nehmen, darin die Zwiebel und das Gemüse anbraten. Zuletzt die Erdnüsse hineinstreuen, dann das Fleisch wieder zugeben und mit der Kokosmilch ablöschen. Wenn nötig, noch etwas Wasser hinzufügen.

Das Pfannengericht kräftig mit Cayenne-Pfeffer, Meersalz, schwarzem Pfeffer und scharfem Paprikapulver abschmecken. Am Ende noch etwas Curry und Kurkuma dazugeben. Schließlich alles auf dem Teller mit Reis anrichten. Zubereitungszeit: rund 30 Minuten.