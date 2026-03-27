„Für Freiheit und Einheit des deutschen Volkes mitzuwirken ... Der Neustadter Turnverein in seinen ersten Jahren“ lautet der Titel des Vortrags.

Ein Relief in der aus dem späten 19. Jahrhundert stammenden Turnhalle der Turn- und Sportgemeinde (TSG) in der Neustadter Volksbadstraße inspirierte Hiltrud Funk, die Vorsitzende des Neustadter Museumsfördervereins, sich eingehender mit deren Geschichte zu befassen. Es erinnert an die Gründung des Vereins im Jahre 1846, in politisch unruhigen Zeiten kurz vor der Märzrevolution von 1848. In der Reihe der „Mittwochstreffs“ stellt sie ihre Erkenntnisse nun kommende Woche in der Villa Böhm vor.

Hiltrud Funk treibt selbst regelmäßig Sport in der TSG-Halle. Das Relief, auf das sie zufällig aufmerksam wurde, weckte ihre Neugier. Sie forschte im Stadtarchiv Neustadt, besonders fündig geworden ist sie aber in Speyer, wo die Akten der damals Bayrischen Regierung der Pfalz zu finden sind.

Eine alte Weisheit besagt, dass die Gesundheit von Körper und Geist zusammenhängen, dass ohne körperliche Leistungsfähigkeit auch die geistige kränkelt. Und die Leistungs- und damit auch die Durchsetzungsfähigkeit des Bürgertums gegenüber der Fürstenherrschaft war das Ziel der liberalen Volksbewegung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiet des damaligen Deutschen Bundes. Es waren Bestrebungen, die Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit , Volksherrschaft, also Demokratie, verwirklichen wollten – und vielleicht sogar eine Republik.

Die Leistungsfähigkeit sollte auch Wehrfähigkeit und soldatische Tugenden (Resilienz würde man heute sagen) umfassen. Das war eine Folge der Erfahrung in den Napoleonischen Kriegen. So leicht und rasant sollten fremde Armeen Deutschland nie wieder erobern können. Stärke durch Einheit war das Ziel. Die vielen kleinen, nur lose verbundenen Staaten hätten dem Angriff einer geeinten Nation wie der französischen nichts entgegenzusetzen, so die Auffassung.

Ein wichtiger Teil der Demokratiebewegung

So waren Turnvereine in dieser Zeit nicht nur für Bewegung und Geselligkeit da, sondern standen auch für bürgerliche Selbstbestimmung und die Sehnsucht nach der deutsche Einheit, die damals für die meisten auch noch Österreich mit umfasste. So ist es nicht verwunderlich, dass Hiltrud Funk herausgefunden hat, dass zahlreiche Personen, die am Hambacher Fest 1832 beteiligt waren und auch bei der Revolution von 1848, Mitglieder des Neustadter Turnvereins waren. Das Spektrum erweiterte sich sogar allmählich. Nicht mehr nur die „ersten Kreise“ der Stadt, sondern auch Handwerker und Arbeiter gehörten zu den Mitgliedern der TSG.

Der Sportplatz des Vereins war damals noch nicht die heutige Adresse in der Volksbadstraße, es war auch nicht der Alte Turnplatz an der Exterstraße, sondern der Vorplatz des Casimirianums. Dort befand sich früher die Lateinschule, also das Gymnasium, und davor gab es reichlich Platz, ein Sportgelände einzurichten mit Geräten und Anlagen zum Laufen und Springen. Eine eigene Turnerkultur entwickelt sich mit wöchentlichen Zusammenkünften, mit eigenen Liedern, mit Diskussionen und Unternehmungen. So waren in Neustadt, als 1849 im Gefolge der Revolution , preußische Truppen die Pfalz besetzten, viele Turner am Protest gegen die Okkupanten beteiligt.

Die bestehenden Herrschaftsverhältnisse, die „Restauration“, wollte revolutionäre Volksbewegungen natürlich weiterhin verhindern. Daher wurde auch die Turnvereine in der Pfalz nach der Revolution rasch verboten. Erst 1860 konnte der Verein neu gegründet werden. Die Neustadter Turner spielten auch eine gewichtige Rolle bei der Gründung des Pfälzer Turnerbundes 1861 in Diemerstein. Wie die Geschichte des Vereins weitergeht, hat Hiltrud Funk nicht mehr erforscht. Es stehe zu hoffen, dass einige der Zuhörer vielleicht weitere Kenntnisse haben, sagt sie. Jedenfalls sind aus ihrer Sicht die Turner ein wichtiger Teil der Demokratiebewegung in Neustadt.

Termin

Der Vortrag „Für Freiheit und Einheit des deutschen Volkes mitzuwirken ... Der Neustadter Turnverein in seinen ersten Jahren“ findet am 1. April ab 18 Uhr in der Reihe der „Mittwochstreffs“ im Neustadter Stadtmuseum in der Villa Böhm statt. Eintritt: 5 Euro. Anmeldung unter foestadtmuseumnw@web.de wird vorausgesetzt.

