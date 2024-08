Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizeiinspektion Neustadt in den späten Abendstunden des Mittwochs in der Hauptstraße in Lambrecht wurde das Tempo von insgesamt 45 Verkehrsteilnehmern gemessen. In der Zeit zwischen 22 und 23.15 Uhr überschritten acht Fahrer die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Das entspricht einer Beanstandungsquote von etwa 18 Prozent. Spitzenreiter war ein 26-jähriger Kradfahrer, der mit 83 km/h gemessen wurde. Er muss mit mindestens 180 Euro Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Die Kontrolle fand im Rahmen der europaweiten Schwerpunktwoche „Geschwindigkeit“ statt.