Die Oboistin Blanca Gleisner und der Klarinettist Patrick Koch, beide auf exponierten Orchester-Positionen, wohnen seit geraumer Zeit in Neustadter Ortsteilen. Am kommenden Sonntag geben sie sich mit vier weiteren Kollegen auf dem Hambacher Schloss die Ehre mit einem prominenten Mozart-Programm in Begleitung eines exquisiten Menüs.

Sie haben sich als Ausführende beim renommierten Opernfestival von Markus Bosch in Heidenheim eher zufällig kennengelernt. „Wir sind ins Gespräch gekommen,