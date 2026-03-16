Sechs Tage vor der Landtagswahl wurde das Hambacher Schloss zur Bühne der Spitzenkandidaten Alexander Schweitzer und Gordon Schnieder. Reaktionen aus dem Publikum.

Von der Wirtschaftspolitik über die Finanzen bis hin zur Bildung reichten die Themen am Montagabend auf dem Hambacher Schloss, als sich Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und CDU-Herausforderer Gordon Schnieder den Fragen von RHEINPFALZ-Chefredakteur Yannick Dillinger und der landespolitischen Korrespondentin Karin Dauscher stellten. Wie haben Zuschauer aus Neustadt die Diskussion erlebt?

Neustadts Bürgermeister Stefan Ulrich (CDU) sprach von einer gelungenen Veranstaltung, das Format sei sehr gut gewesen. Bei der Bildungspolitik fand er Schnieder überzeugender.

Das sah SPD-Landtagsabgeordneter Claus Schick anders. Für ihn war Schweitzer der Sieger. Der Südpfälzer habe seine Stärken ausspielen können, sei sprachlich und inhaltlich stark gewesen. Schicks Kontrahent im Wahlkreis, der CDU-Landtagsabgeordnete Dirk Herber, kam zu einem anderen Ergebnis. Schnieder sei in den Themen sattelfester gewesen als der Amtsinhaber, meinte der Mußbacher, der die Diskussion als spannend empfunden hat.

Lob für das Format kam auch von Frank Sobirey, dem Vorsitzenden der Liedertafel. Die Diskussion sei besser gewesen als die Runde im Fernsehen. „Ich glaube, beide konnten heute punkten“, sagte Sobirey. Beim Umgang miteinander habe man gemerkt, dass sie sich nicht verletzen wollten. Sobirey fand es schön, dass das Duell in Neustadt auf dem Hambacher Schloss stattfand.

Das freute auch Kristian Buchna, den Wissenschaftlichen Geschäftsführer der Schloss-Stiftung. „Das Hambacher Schloss ist ein Ort der politischen Debatte“, sagte er. Dass dort aber so kurz vor der Wahl die Diskussion habe stattfinden können, liege daran, dass sie von der RHEINPFALZ veranstaltet wurde. Für die Stiftung gelte eine Karenzzeit, sie hätte zu dem Zeitpunkt keine Parteipolitiker mehr einladen können.