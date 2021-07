Und weiter geht am kommenden Wochenende der Sommertheater-Reigen in Hambach – diesmal mit zwei Veranstaltungen im „Theater in der Kurve“ selbst und einer im Garten des Weinguts Schäffer. Der Auftakt ist am Freitag, 23. Juli, ab 20 Uhr mit Sängerin und Schauspielerin Dominique Fürst alias Betty Sue, die zusammen mit ihrer Band, den „Hot Dots“, parallel zum Start der (abgespeckten) Jakobuskerwe auf dem nahen Rathausplatz zu einem Rock´n´Roll-Picknick-Konzert im Theatergarten lädt und dabei auch erstmals ihr in der Corona-Zeit entstandenes neues Album live vorstellt. Picknickdecke und Snacks kann man mitbringen, Getränke und Miettische gibt es vor Ort. Am Samstag, 24. Juli, um 20 Uhr geben dann Bernhard Weller und Götz Valter, besser bekannt als „Spitz und Stumpf“, das lange erwartete Hambach-Heimspiel ihres Abschiedsprogramms „Hurtig im Abgang“, in dem die beiden Pfälzer Comedians noch einmal alles aufbieten, auch wenn alle von Friedel so ausgefeilt in Szene gesetzten Optimierungskonzepte für Eugens Weingut krachend gescheitert sind. Doch trotzdem gilt: „Es hört halt ääfach net uff zu bassiere.“ Das Familienstück „Annika und der Reisekoffer“ von und mit Leni Bohrmann macht dann am Sonntag, 25. Juli, um 17 Uhr wiederum im Kurven-Theater den Dreier komplett. Das Stück um einen magischen Reisekoffer, mit dem man an viele phantastische Orte gelangen kann, ist für Kinder ab vier Jahren gedacht. Neben Leni Bohrmann spielt Christian Birko-Flemming. Karten (Betty Sue: 22,50 Euro, „Spitz und Stumpf“: 25/16 Euro, „Annika“: 8 Euro) über die Buchhandlung Quodlibet (06321/88930).