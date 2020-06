In der Spitalbachstraße kam es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Renault Clio, der in Richtung Schlachthof unterwegs war, krachte in einen parkenden Lkw. Fahrer und Beifahrerin waren laut Feuerwehr zwar nicht eingeklemmt, wie erst gemeldet, kamen aber mit Verletzungen ins Krankenhaus. Der Renault war nicht mehr fahrbereit. Die Straße musste für über eine Stunde voll gesperrt werden.