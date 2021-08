Analog zum alljährlichen Benefiz-Verkauf von Wein-Überraschungspaketen aus Rückstellproben von Verkostungen haben der Neustadter Fachverlag Meininger und Florian Wiedemann, Geschäftsführer des „Oscar’s“ in der Louis-Escande-Straße, einen Spirituosenverkauf zugunsten der von der Flutkatastrophe betroffenen Gastronomiebetriebe an der Ahr organisiert. Termin ist am Samstag, 7. August. Jeweils vier Flaschen mit Rückstellproben vom international anerkannten Spirituosenwettbewerb Meininger’s International Spirits Award ISW kosten 80 Euro, der Wert der einzelnen Flaschen liegt deutlich darüber. Verpackt wurden Rum, Cognac, Whiskey, Grappa, fassgelagerte wie auch klare Spirituosen, Obstbrände oder Liköre aller Art.

Die Teilnahme an der Benefiz-Aktion ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung über die Internetseite meininger.de/benefiz2021 möglich, die E-Mail-Bestätigung muss am Samstag, ausgedruckt mitgebracht werden. Der Verkauf findet auf dem Parkplatz des „Oscar’s“ von 10 bis 12 Uhr in zwei Zeitfenstern statt. Zahlungen sind nur in bar und passend möglich.