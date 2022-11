Die offizielle Eröffnung des neu gestalteten Spielplatzes in der Allensteiner Straße ist der Abschluss des Förderprogramms „Soziale Stadt“. Seit 2006 sind in Branchweiler mehrere Projekte zur Aufwertung des Stadtbezirks umgesetzt worden. Die Stadtverwaltung verweist in einer Mitteilung unter anderem auf die Wiedereröffnung der Bürgerecke, die Sanierung der Adolf-Kolping-Straße, die Umwandlung der Eichendorffschule in eine Ganztagsschule und den Start der Schulsozialarbeit sowie die umfangreiche Modernisierungen der WBG-Gebäude, die Neunutzung des ehemaligen Ibag-Geländes mit Einkaufsmärkten und aktuell die Bebauung des Sulo-Areals. Baudezernent Bernhard Adams: „Für mich war es vor 17 Jahren als Berufsanfänger das erste Projekt. Seit der Altstadtsanierung gab es in Neustadt nichts Vergleichbares.“ Er dankt insbesondere auch der Wohnungsbaugesellschaft WBG: „Zusammen ist es uns gelungen, Branchweiler systematisch voranzubringen und die Wohnqualität deutlich zu verbessern.“ Zum Abschluss seien nun 100.000 Euro in den Spielplatz in der Allensteiner Straße investiert worden. Besondere Attraktion sei ein Klettergarten, „den es so in Neustadt bisher noch nicht gab“. Im Sandkasten wurden der bestehende Bagger versetzt und eine Kleinkinderschaukel montiert. Eine Rutsche soll noch folgen. Neue Bänke laden zum Verweilen ein, Richtung Osten spenden Bäume Schatten.