Auf dem Spielplatz „Am Obermühlweg“ in Haßloch sind ein neuer Balancierparcours, ein kleiner Spielturm sowie neue Wipptiere installiert worden. Sie ergänzen den bestehenden Sandkasten und sollen den Spielplatz attraktiver machen.

Nach der Abnahme und Freigabe durch den TÜV können die neuen Spielgeräte nun genutzt werden und laden Kinder und Familien zum Toben, Spielen und Ausprobieren ein. Die Auswahl von Spielgeräten, die auf diesen Spielplatz passen, sei gar nicht so einfach gewesen, so Peter Lappenberg aus dem Fachbereich Bauen und Umwelt der Gemeindeverwaltung. Wegen der großen Platanen und deren Wurzelwerk kamen nur Geräte in Frage, bei denen der Oberboden als Fallschutz ausreicht. Aus diesem Grund hatte der Fachbereich drei Firmen gebeten, sich das Areal anzusehen und entsprechend der Gegebenheiten Vorschläge für eine Gestaltung zu machen. Lappenberg sichtete dann gemeinsam mit dem Leiter der Kita „Haus Kunterbunt“, Simon Schmidt, die Vorschläge. Dabei wurde auch überlegt, welche Geräte aus pädagogischer Sicht sinnvoll erscheinen. Im September 2022 wurden die Vorschläge im Bauausschuss vorgestellt, der grünes Licht für die jetzt realisierten Spielgeräte gab.

Geliefert und montiert wurden sie im Dezember 2022. Anschließend mussten die betonierten Fundamente rund vier Wochen aushärten. Danach wurde der Oberboden wiederhergestellt und neuer Rasen eingesät. Pünktlich zum Beginn der wärmeren Jahreszeit konnte der Spielplatz nun freigegeben werden. Die Umsetzung der Maßnahme hat nach Angaben der Verwaltung rund 31.000 Euro gekostet.

Pläne auch für andere Spielplätze

„Auch auf den Spielplätzen am Pappelweg sowie in der Bertha-von-Suttner-Straße sind nach angaben des Erster Beigeordneten Carsten Borck im Laufe des ersten Halbjahrs neue Spielgeräte vorgesehen. Der Bauausschuss hatte auf Vorschlag der Verwaltung ebenfalls im September 2022 die entsprechenden Aufträge vergeben. Da es sich hierbei um größere Konstruktionen handelt, dauert die Produktion allerdings etwas länger. Mit einer Lieferung und Montage rechnet der Fachbereich Bauen und Umwelt Ende Mai, sodass die neuen Geräte voraussichtlich im Frühsommer freigegeben werden können. Am Pappelweg ist eine Kletterkonstruktion mit Hängebrücken und Tunnelrutsche vorgesehen. In der Bertha-von-Suttner-Straße soll ebenfalls ein Klettergerüst mit verschiedenen Elementen entstehen.