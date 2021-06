Der Spielplatz in der Blumenstraße in Esthal ist ab Freitag wieder geöffnet, wie die Beigeordnete Gabriele Kaiser (CDU) mitteilt. Eine Elterninitiative hatte auf dem Platz neue Spielgeräte aufgestellt und auch sonst einiges verschönert und umgestaltet. Deshalb war der Platz seit einigen Monaten abgesperrt. Der TÜV habe inzwischen alle Spielgeräte abgenommen, deshalb könne der Platz jetzt freigegeben werden, so Kaiser. Die neue schnelle Rutsche, eine der Attraktionen eines großen Kletter- und Spielgerätes, habe sie bereits ausprobiert, verrät Kaiser. Ab Freitag dürfen auch die Esthaler Kinder rutschen, klettern, wippen und noch einiges mehr.