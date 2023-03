Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass der Staatsanwalt am Ende darauf plädiert, die Angeklagten nicht zu verurteilen, das kommt nicht häufig vor. Nun aber doch: vor dem Landgericht Frankenthal. Ein Neustadter Brüderpaar musste sich dort wegen eines Spielhallenraubs verantworten. Es ist auch von einem „Ermittlungsdesaster“ die Rede.

Freispruch für die Angeklagten, ein russischstämmiges, in Neustadt beheimatetes Brüderpaar, 24 und 29 Jahre alt. Freispruch von dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft, der ältere habe am 5. Mai 2019 um 2 Uhr nachts in einer Spielhalle in der Hindenburgstraße maskiert und mit einem Messer bewaffnet eine Angestellte gezwungen, ihm 2789 Euro aus dem Kellertresor zu holen.