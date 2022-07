Nach Angaben der Stadtverwaltung haben bisher unbekannte Täter ein Geschicklichkeitsspielgerät in der Nähe des Kriegerdenkmals in der Neustadter Innenstadt demoliert. Mitarbeiter der Straßenreinigung haben den Schaden am Dienstagmorgen festgestellt und gemeldet. Die Täter haben das zehn Millimeter dicke Verbundsicherheitsglas mit einem schweren Gegenstand zerstört. Den Schaden beziffert die Verwaltung auf rund 1000 Euro. Man werde nun Strafanzeige stellen und hoffe auf Hinweise von Zeugen per Mail an info@neustadt.eu. Laut Stadt wird das Spielgerät abgebaut und eingeschickt. Da es dem Hersteller zufolge Lieferschwierigkeiten gebe, dauere die Reparatur mindestens sechs Wochen.