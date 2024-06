Zu einem Spielfest mit vielfältigem Programm lädt die Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf am Samstag, 22. Juni, von 15 bis 22 Uhr auf das Vereinsgelände (Sportpark Lilienthal, Conrad-Freytag-Str. 19) ein. Die Veranstaltung ist inklusiv, das heißt, sie ist „für alle Menschen, ob jung, alt, queer, mit Beeinträchtigung oder mit Migrationshintergrund, es sind wirklich alle willkommen“, wie die Veranstalter mitteilen. Es gibt diverse Mitmachangebote. So ist die TuS mit Airtrack, Bouldern, Boule, Flag Football, Hüpfburg und Tischtennis am Start. Auch weitere regionale Vereine halten Angebote bereit: ADAC Pfalz (Kindersitzberatung), Aktive Bewegung Neustadt (Pratzenkicken, Taekwondo), Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim (Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele), Freiwillige Feuerwehr Neustadt (Löschhaus) Mbe Gambia makoila – Wir helfen Gambia (Trommeln & Percussion) Pfälzer Handball Verband (Handball - Hannibal-Pass), Pfälzer Schwertlöwen (Kinderfechten), Tischtennisfreunde Dannstadt-Schauernheim (Tischtennis Zielschießen). Für Live-Musik sorgen von 19 bis 19.45 Uhr die „DomeTownBand“, die Big Band der Speyerer Musikschule, und von 20 bis 22 Uhr die Band „Call the Police“. Speisen und Getränke gibt es ebenfalls.