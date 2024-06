Egal ob Ballsport oder Geschicklichkeitsspiel – beim Sport- und Spielfest der TuS Lachen-Speyerdorf ist für jeden etwas dabei. In einem Punkt jedoch mussten die Veranstalter in diesem Jahr Abstriche machen.

Bereits zum vierten Mal veranstaltet die Abteilung Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage (IAE) der TuS Lachen-Speyerdorf am Samstag, 22. Juni, ein Sport- und Spielfest. Im Sportpark Lilienthal erwartet die Besucher ein buntes Mitmachprogramm für jede Altersgruppe. Neben Altbekanntem wird es auch einige Neuerungen geben sowie Live-Musik am Abend bei freiem Eintritt.

In diesem Jahr wird das Fest zum ersten Mal als eintägige Veranstaltung stattfinden. Denn von einigen teilnehmenden Vereinen und Gruppen sei im Vorfeld signalisiert worden, dass für ein Angebot über zwei Tage nicht ausreichend Helfer zur Verfügung stünden, erklären die Organisatoren. Wegen des ohnehin großen Aufwands bei der Vorbereitung hätte man das Angebot gerne auch am Sonntag aufrechterhalten. Zumindest seitens der Abteilungsleitung fühle man sich personell gut aufgestellt, teilt der TuS Lachen-Speyerdorf mit. Auch kurzfristig seien Helfer noch willkommen.

Vielfältige Möglichkeiten zum Ausprobieren

Mit einer großen Palette an Angeboten für die ganze Familie hofft die IAE-Abteilung wieder viele Besucher auf das vereinseigene Sportgelände zu locken, die sich in den verschiedenen, bei der TuS Lachen-Speyerdorf angebotenen Sportarten versuchen können. Zur Teilnahme eingeladen sind ausdrücklich auch Menschen mit Behinderung, Migrationshintergrund oder Mitglieder der queeren Community. Erstmals wird in diesem Jahr eine Laufkarte für die Dokumentation der absolvierten Stationen ausgegeben, mit der Preise gewonnen werden können.

Turnen auf dem Airtrack, Boule, Flag Football und Tischtennis stehen unter anderem auf dem Programm. Mit vielen neuen, und teilweise anspruchsvolleren Routen lockt die im vergangenen Jahr offiziell eingeweihte Boulderwand, bei der auch eine Tombola angeboten wird. Außerdem werden Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele, Taekwondo, Kinderfechten, Tischtennis-Zielschießen und Aktivitäten des Pfälzer Handball-Verbandes angeboten. Bastelangebote und ein Trommelkurs ergänzen das abwechslungsreiche Programm, zu dem auch eine Anleitung des ADAC Pfalz zum Einbau eines Kindersitzes sowie Demonstrationen der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt zählen.

Konkurrenz durch „Rock am Speyerbach“

Abschließender musikalischer Höhepunkt des Spielfestes sind zwei Bühnenauftritte ab 19 Uhr. Eröffnet wird der Abend von der Big Band der Speyerer Musikschule. Von 20 bis 22 Uhr sorgt die Band „Call the Police“ für Live-Musik. Dass zur gleichen Zeit in Lachen-Speyerdorf die Veranstaltung der Lebenshilfe Neustadt „Rock am Speyerbach“ stattfindet, sei von den Organisatoren mit großem Bedauern registriert worden. Bei der Terminfestlegung sei der Konkurrenztermin nicht bekannt gewesen. Vor dem nächsten Spielfest 2025 werde man sich mit der Lebenshilfe hinsichtlich des Termins rechtzeitig absprechen, kündigen die Veranstalter an.