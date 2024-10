Zum Handballspiel der Regionalligafrauen der TSG Haßloch gegen die VTV Mundenheim gibt es einen besonderen Stand in der Haßlocher Pfalzhalle: Hier geht es um Brustkrebs.

In der Pfalzhalle geht es am Freitagabend um 19.30 Uhr nicht nur um Handball: Die Haßlocherin Sabine Gall organisiert wie schon 2023 vor einem Frauen-Handballspiel der TSG Haßloch einen Basar für den Verein „Brustkrebs Deutschland“. Und sie wird am Freitagabend Informationsmaterial zum Thema Brustkrebs sowie Krebsvorsorge mit in die Pfalzhalle bringen. Aber nicht nur. „Es gibt wieder selbst gebackene Handballerinnen und Handballer“, verspricht sie und verbringt ihre Urlaubswoche vor dem Spiel „mit Backen und Verpacken“. Zudem habe sie Freundinnen mobilisiert, „auch etwas zu backen“. Die Plätzchen werden in der Pfalzhalle verkauft, der Erlös daraus kommt ebenso wie Spenden „Brustkrebs Deutschland“ zugute. 2023 waren bei der Aktion über 1000 Euro zusammengekommen, erzählt Gall. „Viele haben auch einfach gespendet, ohne etwas zu kaufen.“

Brustkrebs Deutschland ist nach eigenen Angaben ein gleichberechtigter Zusammenschluss von Ärzten, Patientinnen, Angehörigen und Firmen, die sich drei Ziele gesetzt haben: Erstens Prävention und Früherkennung von Brustkrebs zu fördern und Tabus zu diesem Thema abbauen. Zweitens Ärzten, Betroffenen und ihren Familien so viele Informationen und Unterstützung wie möglich zu vermitteln. Und drittens unabhängige Forschung zu unterstützen.

Gall möchte nicht nur Geld sammeln, sie will Frauen ebenfalls für die Krebsvorsorge sensibilisieren. Die Haßlocherin, die in der Radiologie arbeitet und dort für Mammografien zur Früherkennung von Brustkrebs zuständig ist, weiß, dass „jede achte Frau in Deutschland Brustkrebs kriegt“.

Information

Weitere Informationen im Internet: https://brustkrebsdeutschland.de/