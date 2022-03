Der Löschzug Süd der Neustadter Feuerwehr veranstaltet am Samstag, 19. März, zum zweiten Mal einen Spießbraten-Drive-in in Hambach – als Ersatz für das erneut ausgefallene Schlachtfest im Januar. Noch können 200 bis 250 Portionen bestellt werden, teilt Organisator Martin Galler mit. Je nach Beilage – Brot oder Kartoffelsalat – kostet die Portion zehn beziehungsweise elf Euro. Es gibt zwei Termine, während derer das Essen am Feuerwehrgerätehaus im Diedesfelder Weg 94 in einem Einbahnstraßen-System mit dem Auto abgeholt werden kann: Von 11.30 bis 13.30 Uhr oder von 17 bis 19 Uhr. Bestellungen werden bis 15. März entgegengenommen, über http://spiessbraten.david-traub.de oder Bestellzettel, die es am Feuerwehrgerätehaus neben dem Briefkasten gibt.