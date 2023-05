Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Musica leggera“, was auf Italienisch „Leichte Musik“ heißt , lautete am Freitag der Titel beim Eröffnungskonzert des „Festivals für Aktuelle Musik“ in der Haardter Kirche. Peter Tilling und sein Ensemble „Risonanze Erranti“ boten allerdings hier wie auch am Samstag alles andere als leichte Kost, sondern eine anspruchsvolle, aber berückende Entdeckungsreise in neue musikalische Gefilde.

Langeweile kommt bei keinem der beiden Konzerte auf - trotz oder gerade wegen der vielfach ungewohnten Harmonien. Das Programm fasziniert durch den Wechsel von Quintetten,