Wenn an zwei Stellen der Verkehr lahmgelegt wird, dann staut es sich an der dritten – zum Ärger der Autofahrer. So lässt sich die Situation im Osten Neustadts zusammenfassen. Wie kam es dazu, dass zwei größere Bauprojekte zeitgleich realisiert werden?

Wer von Lachen-Speyerdorf, Geinsheim oder einem anderen, an der B 39 und östlich von Neustadt gelegenem Ort kommend in die Stadt fahren möchte, braucht derzeit Geduld. Mehr Zeit,