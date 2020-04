Ob im späteren Jahresverlauf noch eine Kerwe oder ein Weinfest in Neustadt und seinen Weindörfern gefeiert werden kann, steht in den Corona-Sternen. Zwar will die Stadtpolitik am Dienstag im Hauptausschuss des Stadtrats verbindliche Aussagen der Verwaltung. Doch wie so oft in den vergangenen Wochen, hängt auch das zunächst einmal von Bund und Ländern ab.

Die Froschkerwe in Speyerdorf hingegen ist schon lange abgesagt. Schließlich wäre sie am gestrigen Freitagabend eröffnet worden. Indes: Das Traditionsfest einfach totschweigen wollten Dorfbüttel Hermann Lagas, Ortsvorsteher Claus Schick und Weinprinzessin Alisa denn auch nicht. So kam es Punkt 19 Uhr, der üblichen Eröffnungszeit, am Froschbrunnen zu einer Dreier-Begegnung plus dem Froschkönigspaar 2020/21, Anika Walther und Nina Kuhn. Als Reminiszenz an die Froschkerwe wurde sie eröffnet und sofort wieder beerdigt. Keine Rede, kein Freiwein, nur ein kurzes Zuprosten in gegebenem Abstand. Verbunden vor allem durch die Hoffnung aufs nächste Jahr.